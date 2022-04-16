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Зеленский рассказал о формате возможного мирного договора с Россией

Семён Гудошников
Сегодня в 19:04

Мирный договор Киева с Москвой мог бы состоять из двух отдельных документов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.

«Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — непосредственно ее отношений с Российской Федерацией», — цитирует его слова РБК.

По словам Зеленского, российская сторона хочет, чтобы все эти вопросы решались в одном документе. «Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — отметил он.

Украинский президент заявил, что обстоятельства меняются, и люди «видели, что было в Буче».

При этом Зеленский сказал, что Киев не будет вести переговоры с Москвой, если в Мариуполе уничтожат украинских военных. «Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», — сказал он.

Переговоры России и Украины продолжаются с 28 февраля, пятого дня российской «военной операции». Во время первых трех очных раундов, которые проходили в Беларуси, сторонам удалось договориться лишь об открытии гуманитарных коридоров, которые, тем не менее, работают не в полную силу из‑за обстрелов.

29 марта в Стамбуле прошла новая очная встреча, на которой Украина представила в письменном виде свои предложения по урегулированию конфликта. Среди них — отказ от вступления Украины в НАТО, внеблоковый статус страны, отказ от ядерного и другого оружия массового поражения. После стамбульской встречи Россия снизила боевую активность на киевском и черниговском направлениях.

1 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Киев в отходе от важнейших договоренностей, достигнутых в Стамбуле. По его словам, украинская сторона представила новый проект соглашения, в котором не прописано четко, что будущие гарантии безопасности не распространяются на Крым и что Украина не сможет проводить учения с иностранцами без разрешения России.

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