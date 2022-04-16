Дерипаска предложил в разы сократить силовые структуры и дать больше свободы бизнесу

Бизнесмен Олег Дерипаска в интервью изданию «Эксперт» предложил в разы сократить госаппарат и силовые структуры, оставив армию и флот, а предпринимателям дать больше свободы.

«Зачем он [госаппарат]? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать все заново. Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот», — цитирует его слова РБК.

Дерипаска также предложил освободить людей, отправленных в тюрьму по статьям 159 и 160 УК о мошенничестве и присвоении или растрате. По его мнению, предприниматель — единственный источник, и его нужно «освободить от всего», внеся соответствующие изменения в Конституцию.

Бизнесмен считает, что если Россия, как Китай, хочет построить общество среднего достатка почти для всех, то это возможно через экономический рост и через участие свободных экономических субъектов. Он отметил, что свободная рыночная конкурентная экономика основана на собственности и главном акторе — предпринимателе.

Дерипаска считает, что если снизить в России транзакционные издержки, налог на добавленную стоимость и уйти от импортных ограничений на оборудование, то иностранные инвесторы захотят прийти в страну. Для этого, по его мнению, стране нужно подтвердить «священное право частной собственности».

После введения первых пакетов западных санкций Дерипаска призвал покончить с госкапитализмом и поменять экономическую политику. По его мнению, «пересидеть», как в 2014 году не получится, а в условиях реального кризиса стране необходимы настоящие кризис-менеджеры.