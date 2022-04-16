Российские санкции против Британии, прогнозы по «спецоперации» от США и другие новости дня

Павел Дуров, Юрий Мильнер, братья Бухман и другие предприниматели, уехавшие из России, попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами. Журнал отметил, что такие просьбы поступали и раньше, но в последние месяцы участились.

Российская «спецоперация» на территории Украины может продлиться до конца этого года. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен, узнал CNN у двух европейских чиновников.

Сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон приехал на Украину, чтобы снять документальный фильм о военных действиях на территории страны. Он посетил Бучу и Бородянку и признался, что визиты в эти города оказали на него «мощное эмоциональное воздействие».

Россия ввела санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и членов британского правительства. Им запретили въезд в страну за «нагнетание обстановки вокруг Украины» и по другим причинам.

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России», на котором появилась ложная информация о приказе Дмитрия Медведева сбивать спутники Starlink. Сам Медведев сказал, что уничтожать спутники «пока рано».

Правительство разрешило выдавать сотрудникам МЧС оружие в случае реальной угрозы жизни и здоровью. В прошлом году у них появилась госзащита.

Ректора ВШСИ Анатолия Полянкина, недавно уволившего худрука театрального вуза Константина Райкина, отправили под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Режиссер Кантемир Балагов выставил на аукцион хлопушку со съемок фильма «Дылда». Вырученные средства передадут в благотворительный фонд «Дом с маяком».

Новости импортозамещения. Гендиректор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский запустил аналог Google Play — RuMarket. Там уже можно скачать приложения крупных российских банков.

Тем временем из самого Google Play продолжают удалять сервисы, связанные с подсанкционными кредитными организациями. На этот раз недоступным стало приложение маркетплейса «Сбермегамаркет».