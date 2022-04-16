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Французский бренд косметики L’Occitane закроет все магазины и остановит онлайн-продажи в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:51

Французский бренд косметики L’Occitane закроет все магазины и остановит интернет-продажи в России. Компания продолжит платить зарплату российским сотрудникам, говорится в ее пресс-релизе.

Совет директоров L’Occitane решил приостановить деятельность в стране, чтобы «защитить наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии».

Компания продолжит работу на Украине и выплату зарплат украинским сотрудникам. Им помогут перебраться в более безопасное место.

L’Occitane пошел на такие меры из‑за российской «спецоперации» на Украине. «Афиша Daily» ведет обновляемый список косметических брендов, которые все еще работают в России.

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