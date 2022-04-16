Роспотребнадзор разрешил ввоз перцев и четырех видов фруктов из Турции

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Регулятор сумел «добиться усиления контроля за содержанием пестицидов» со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, а также производителей и экспортеров продукции. В ходе лабораторных исследований российские специалисты не выявили превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ.

В Роспотребнадзоре добавили, что снятие ограничений поможет расширить «ассортимент качественной плодоовощной продукции на российских прилавках».

14 апреля «Коммерсант» писал о проблемах со средствами защиты растений, возникших у отечественных агрохолдингов из‑за снижения курса рубля и разрыва логистических цепочек на фоне российской «спецоперации» на Украине. Общие затраты на сев пшеницы, подсолнечника, посадку картофеля, овощей и сахарной свеклы могут стоить рекордный 1 трлн рублей.