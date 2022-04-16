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Сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон приехал на Украину, чтобы снять документальный фильм

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:12

Сценарист сериала «Карточный домик» Бо Уиллимон приехал на территорию Украины, чтобы снять документальный фильм о военных действиях. Об этом кинематографист рассказал украинскому изданию «Обозреватель».

Уиллимон посетил вместе со своей командой города в Киевской области — Бучу и Бородянку. Эти визиты оказали на кинематографиста «мощное эмоциональное воздействие». Он наблюдал за тем, как местные жители адаптируются к новой жизни и переживают «спецоперацию».

Сценарист признался, что ранее никогда не приезжал на места боевых действий. Уиллимон отметил, что его вдохновили жители Украины, которые сразу после завершения боев начали очищать улицы, разбирать завалы и ремонтировать свои города.

Именно мирному населению страны будет посвящен будущий фильм. В нем Уиллимон надеется рассказать о том, как украинцы столкнулись с последствиями «спецоперации», выживали под обстрелами и справлялись с потерями.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что актер Шон Пенн также намерен снять документальный фильм о событиях на Украине. В ходе своего пребывания в стране он взял интервью у украинского президента Владимира Зеленского.

Кроме того, на территории Украины присутствует режиссер последнего фильма о Бонде Кэри Фукунага. Он правда занимается на Украине не кинематографией, а волонтерством в рамках инициативы World Central Kitchen.

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