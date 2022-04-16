Бывшая помощница Эмбер Херд рассказала об агрессивном поведении актрисы

Бывшая личная ассистентка Эмбер Херд заявила, что актриса склонна к «слепой ярости» и агрессивному поведению. Об этом Кейт Джеймс рассказала в ходе судебного разбирательства между Херд и ее экс-супругом Джонни Деппом, передал Daily Mail.

Джеймс работала на Херд с 2012 по 2015 год. За это время, по словам помощницы, актриса неоднократно вела себя несдержанно и абьюзивно. Она позволяла себе кричать на ассистентку и даже унижать ее. При этом гневные звонки от Херд могли поступать даже в ночное время.

Джеймс также отметила, что никогда не видела на теле актрисы синяков, порезов или любых других свидетельств жестокого с ней обращения. Одновременно с этим экс-ассистентка Херд заявила, что не сталкивалась с неподобающим поведением Деппа.

По словам девушки, актер проявлял себя как настоящий джентельмен и всегда вел себя сдержанно и скромно. С Херд у Джеймс же был и личный конфликт: однажды помощница попросила прибавки к зарплате, что крайне разгневало работодательницу.

«Она вскочила со своего стула, приблизила свое лицо к моему на расстояние в четыре дюйма, говоря, как я посмела просить о зарплате, которую я хотела. Она чувствовала, что это дало ей право плюнуть мне в лицо», — рассказала Джеймс.

Также актриса, как заявила Джеймс, дурно обходилась с собственной сестрой Уитни. Она относилась к ней, «как к собаке, которую можно пнуть», сказала девушка. По словам экс-помощницы, даже мать Херд была в ужасе от поведения актрисы.

Джеймс добавила, что Херд принимала медикаменты, которые вызывали у нее что‑то вроде «маниакального эпизода». При этом актриса также принимала грибы, экстази и кокаин, после чего теряла ориентацию в пространстве и находилась в состоянии опьянения.

В присутствии ассистентки Херд признавалась, что ей не нравятся люди, с которыми общается Депп. Одновременно с этим актриса не хотела оставаться вдали от мужа. Когда помощница разговаривала с Деппом, Херд «зло поглядывала» на нее, добавила Джеймс.

По словам бывшей сотрудницы, Херд чувствовала себя неуверенно в отношениях с Деппом и часто плакала. Однако актриса никогда не упоминала, что актер поднимал на нее руку. Джемс также никогда не видела никаких следов бурных ссор и драк в квартире Деппа.