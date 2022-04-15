В России появится альтернатива Booking.com в сфере экологического туризма

В России появится аналогичный Booking.com сервис по поиску жилья на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы компанию уже регистрируем, она находится на регистрации в Минюсте. Это буквально дело нескольких недель», — рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

По его словам, сервис будет доступен уже в 2022 году.

4 марта Booking.com приостановил предоставления услуг в России из‑за возрастающей «сложности ведения бизнеса в регионе». При попытке подобрать место для размещения в российских городах сервис указывает, что на нем нет подходящих вариантов. Аналогичное сообщение появляется при попытке забронировать номер в отеле в Беларуси.

Однако поиск жилья за рубежом по-прежнему доступен, в том числе и для российских пользователей.