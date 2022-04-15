«Победа» летом не будет летать в Анапу из восьми городов

«Победа» приостановит полеты в Анапу из восьми городов с июня по сентябрь включительно. Об этом сообщает пресс-служба российской авиакомпании.

Это связано «с производственной необходимостью», а решение о приостановке принято «под влиянием совокупности внешних факторов».

Самолеты не будут летать в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.

Стоимость билетов за отмененные рейсы, купленных на сайте «Победы» (pobeda.aero), вернут в полном размере. Если билеты были куплены у стороннего агентства, то придется обращаться к нему.

Накануне правительство пообещало выделить авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат денег пассажирам рейсов, которые отменили из‑за санкций.