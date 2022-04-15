перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Швейцарии построят самое высокое деревянное здание в мире 22:13
В России появится альтернатива Booking.com в сфере экологического туризма 21:36
Хью Грант подал в суд на издание The Sun. Актер обвиняет журналистов во взломе его телефона 21:17
Юрия Дудя* и Екатерину Шульман* внесли в реестр СМИ-иноагентов 21:15
Блокировка сайта The Moscow Times, иск против Apple и другие новости дня
20:43 дайджест
Рогозин не собирается переходить в ЛДПР. Ранее об этом писали СМИ 20:42
«Плевако» и «Челюскин» победили в конкурсе Института развития интернета 20:17
Сьюзан Сарандон сыграет антагониста в новом фильме DC «Синий Жук» 19:53
Россия объявила 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата 19:29
Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов 19:15
Климатические активисты Extinction Rebellion заблокировали четыре главных моста Лондона 18:57
Генпрокуратура проверит работу Роснано при Чубайсе 18:56
Laurenz Heymann/Unsplash
В Москве рассмотрят иск к Apple из‑за ухода компании из России 17:46
Запуск российских миссий к Венере и Марсу отложен на неопределенный срок 17:25
Шведские электронщики Swedish House Mafia вернулись с альбомом «Paradise Again» 17:24
Путин задекларировал доход в 10,2 млн рублей за прошлый год 17:11
Опрос: почти половина компаний в России снижает или приостанавливает набор новых сотрудников 16:49
Kirandeep Singh Walia/Pexels
WSJ: Google, McKinsey и другие компании перевозят сотрудников из России в ОАЭ 16:46
МВД объявило в розыск проект-менеджера ФБК* Руслана Шаведдинова 16:35
Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы The Moscow Times и радио RFI Обновлено в 16:19
Отключить рекламу

Рогозин не собирается переходить в ЛДПР. Ранее об этом писали СМИ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:42

В пресс-службе Роскосмоса назвали информацию о переходе главы ведомства Дмитрия Рогозина в ЛДПР неправдой, передает РБК. Ранее об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Планы Дмитрия Олеговича на будущее связаны с укреплением и дальнейшим развитием российской ракетно-космической отрасли, вводом в строй второй очереди космодрома Восточный, обновлением орбитальной группировки, началом испытаний нового пилотируемого корабля, созданием национальной орбитальной станции, а также созданием и постановкой на вооружение новой боевой ракетной техники», — сказали в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее РИА «Новости» опубликовало заявление пресс-службы ЛДПР о том, может ли Рогозин быть принят в партию. «Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом», — сказали там.

Также агентство сослалось на сообщения в телеграм-каналах, в которых говорилось, что новым руководителем ЛДПР может стать Рогозин, и о возможном слиянии структур партии «Родина», основанной главой Роскосмоса, и либерал-демократов.

14 апреля депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин написал в своем телеграм-канале, что, «по имеющимся проектировкам, обновленную ЛДПР возглавит Рогозин». Еще раньше РБК писал со ссылкой на близкий к ЛДПР источник, что кандидаты на место Владимира Жириновского рассматривались задолго до болезни и смерти политика «на всякий случай», но окончательное решение будет приниматься после консультаций с Кремлем.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЛДПР
Партия Родина
Роскосмос
Справедливая Россия
Люди
Дмитрий Рогозин
Михаил Делягин
Владимир Жириновский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить