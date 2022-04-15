Рогозин не собирается переходить в ЛДПР. Ранее об этом писали СМИ

В пресс-службе Роскосмоса назвали информацию о переходе главы ведомства Дмитрия Рогозина в ЛДПР неправдой, передает РБК. Ранее об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Планы Дмитрия Олеговича на будущее связаны с укреплением и дальнейшим развитием российской ракетно-космической отрасли, вводом в строй второй очереди космодрома Восточный, обновлением орбитальной группировки, началом испытаний нового пилотируемого корабля, созданием национальной орбитальной станции, а также созданием и постановкой на вооружение новой боевой ракетной техники», — сказали в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее РИА «Новости» опубликовало заявление пресс-службы ЛДПР о том, может ли Рогозин быть принят в партию. «Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом», — сказали там.

Также агентство сослалось на сообщения в телеграм-каналах, в которых говорилось, что новым руководителем ЛДПР может стать Рогозин, и о возможном слиянии структур партии «Родина», основанной главой Роскосмоса, и либерал-демократов.

14 апреля депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин написал в своем телеграм-канале, что, «по имеющимся проектировкам, обновленную ЛДПР возглавит Рогозин». Еще раньше РБК писал со ссылкой на близкий к ЛДПР источник, что кандидаты на место Владимира Жириновского рассматривались задолго до болезни и смерти политика «на всякий случай», но окончательное решение будет приниматься после консультаций с Кремлем.