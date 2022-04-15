Сьюзан Сарандон сыграет антагониста в новом фильме DC «Синий Жук»

Американская актриса Сьюзан Сарандон сыграет суперзлодейку в новом фильме DC «Синий Жук». Ее персонаж получит имя Виктория Корд. Ранее эту роль собирались предложить Шэрон Стоун. Об этом cообщил The Wrap.

Картина станет первым проектом студии DC Films, в котором главным героем будет латиноамериканец. Нового супергероя будут звать Джейми Рейес, его роль досталась Ксоло Маридуэнья.

Режиссером ленты выступит Анхель Мануэль Сото. Сценарий фильма написал мексиканский автор Гарет Даннет-Алкосер, работавший над ремейком «Лица со шрамом». Продюсирует проект Джон Рикард.

Помимо Сарандон и Маридуэньи, в фильме снимутся Джордж Лопес, Адриана Барраза, Элпидиа Каррилло, Дэмиен Алкасар, Белисса Эскобедо, Бруна Маркезин и Харви Гиллен, а также Рауль Макс Трухильо. Премьера «Синего жука» запланирована на 18 августа 2023 года.

В комиксах DC Синим Жуком были сразу три разных персонажа, Джейми Рейес был одним из них. Он появился в 2006 году, его создали Кит Гиффен, Джон Роджерс и Калли Хамнер.

Рейес — подросток из Эль-Пасо, однажды обнаруживший жука-скарабея по пути из школы. Мальчик принес насекомое домой — и это привело Джейми к тому, что он получит супергеройские силы.