Климатические активисты Extinction Rebellion заблокировали четыре главных моста Лондона

Активисты Extinction Rebellion заблокировали четыре главных моста Лондона: Вестминстерский, Ватерлоо, Блэкфрайарс и Ламбетский. Об этом сообщил The Independent.

Участники экологического движения выстроились рядом с мостами и перекрыли по ним движение, что привело к пробкам и существенным задержкам транспорта в британской столице. Активисты развернули флаги и транспаранты с надписью «Чрезвычайная климатическая ситуация».

Демонстранты призывают власти к более активным действиям в борьбе с климатическим кризисом. В числе их требований — отказ от нефти и газа. В данный момент в Лондоне проводится полицейская операция по устранению последствий акции.

По словам активистов, у них «нет иного выбора, кроме как вмешаться». Они отмечают, что мир «находится на пути к катастрофическому потеплению на 3 градуса». Демонстранты обещают не прекращать свои акции, пока правительство не откажется от ископаемого топлива.

Одновременно с акцией Extinction Rebellion климатический протест объявила и другая группа — Just Stop Oil. Активисты этого движения провели демонстрации на нефтебазах в Стаффордшире и Эссексе. Задержаны уже десятки человек.