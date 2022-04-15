перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Laurenz Heymann/Unsplash
В Москве рассмотрят иск к Apple из‑за ухода компании из России 17:46
Запуск российских миссий к Венере и Марсу отложен на неопределенный срок 17:25
Шведские электронщики Swedish House Mafia вернулись с альбомом «Paradise Again» 17:24
Путин задекларировал доход в 10,2 млн рублей за прошлый год 17:11
Опрос: почти половина компаний в России снижает или приостанавливает набор новых сотрудников 16:49
Kirandeep Singh Walia/Pexels
WSJ: Google, McKinsey и другие компании перевозят сотрудников из России в ОАЭ 16:46
МВД объявило в розыск проект-менеджера ФБК* Руслана Шаведдинова 16:35
Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Moscow Times и радио RFI Обновлено в 16:19
В России выросли продажи водки, пива и джина 16:14
В России намерены разработать профессиональный стандарт для писателей 16:11
ТаксовичкоФ ТВ/YouTube
РБК: «Таксовичкоф» начал переговоры о покупке части активов «Ситимобила» 15:39
Поклонская выступила против ударов «Искандерами» по Киеву, о которых написал вице-премьер Крыма 15:32
Прокуратура потребовала для Максима Резника 1 год колонии-поселения 15:31
«Яндекс.Маркет» будет хранить и доставлять товары продавцов с других маркетплейсов 15:10
OcelotsGriblit/Pixabay
Житель Кентукки отсудил у работодателя 450 тыс. долларов за празднование его дня рождения 14:49
Резюме Александра Маккуина продадут на нью-йоркском аукционе. Стартовая цена — 1000 долларов 14:26
Илон Маск запланировал открыть исходный код Twitter в случае покупки соцсети 14:01
Лиззо анонсировала новый альбом и поделилась клипом 13:39
ЦБ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов в этом году 13:38
Производители электроники выступили против закона об уголовном наказании за исполнение санкций 12:10
Отключить рекламу

Шведские электронщики Swedish House Mafia вернулись с альбомом «Paradise Again»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:24

Шведское электронное трио Swedish House Mafia выпустило новый альбом «Paradise Again». На него попали 17 треков, включая фиты с The Weeknd, A$AP Rocky, Mapei, Якобом Мюльрадом, Сейнабо Сей, Ty Dolla Sign и 070 Shake.

Swedish House Mafia образовалась в 2008 году и была одной из самых влиятельных EDM-групп до своего распада в 2012 году, не успев в этот период записать полноценный студийный альбом. Среди релизов того времени — пара компиляционных и пара лайв-пластинок, несколько EP и синглов. В 2018 году трио воссоединилось, отыграв на 20-летии Ultra Music Festival во Флориде.

Музыканты заявили, что с момента образования группы мечтали записать студийный альбом, который будет отражать их как личности и как артистов. «После нашего реюниона мы решили осуществить нашу мечту — мы отправились в звуковое приключение, которое ведет в новый мир, мир свободных мыслей, безграничных идей и пространства для самовыражения», — сказали Swedish House Mafia.

Недавно шведские электронщики отметились тем, что спродюсировали несколько песен для альбома The Weeknd «Dawn FM».

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
триллер
Обратимая реальность
Павел Чинарев против взломавших матрицу русских хакеров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Эйбeл Тесфайе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить