Шведские электронщики Swedish House Mafia вернулись с альбомом «Paradise Again»

Шведское электронное трио Swedish House Mafia выпустило новый альбом «Paradise Again». На него попали 17 треков, включая фиты с The Weeknd, A$AP Rocky, Mapei, Якобом Мюльрадом, Сейнабо Сей, Ty Dolla Sign и 070 Shake.

Swedish House Mafia образовалась в 2008 году и была одной из самых влиятельных EDM-групп до своего распада в 2012 году, не успев в этот период записать полноценный студийный альбом. Среди релизов того времени — пара компиляционных и пара лайв-пластинок, несколько EP и синглов. В 2018 году трио воссоединилось, отыграв на 20-летии Ultra Music Festival во Флориде.

Музыканты заявили, что с момента образования группы мечтали записать студийный альбом, который будет отражать их как личности и как артистов. «После нашего реюниона мы решили осуществить нашу мечту — мы отправились в звуковое приключение, которое ведет в новый мир, мир свободных мыслей, безграничных идей и пространства для самовыражения», — сказали Swedish House Mafia.