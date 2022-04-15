Запуск российских миссий к Венере и Марсу отложен на неопределенный срок

Запуск российских миссий к Венере («Венера-Д») и Марсу («ЭкзоМарс») отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Глава госкорпорации добавил, что оба проекта будут пересмотрены. При этом, согласно заявлению Рогозина, дата запуска лунной миссии «Луна-25» «будет соответствовать технической готовности аппарата».

«ЭкзоМарс»

Цель программы — поиск доказательств существования жизни на Марсе в прошлом и настоящем. 17 марта Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии «ЭкзоМарс» из‑за начала «военной операции» России на территории Украины. Глава агентства Йозеф Ашбахер будет руководить исследованием, которое определит варианты осуществления программы в сложившихся обстоятельствах.

19 марта Рогозин заявил, что Роскосмос в ближайшее время начнет работу над собственной миссией по исследованию Марса.

«ЭкзоМарс» был запущен с космодрома Байконур 14 марта 2016 года. Тогда на планету были отправлены зонд «Скиапарелли» и орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter.

Первый разбился при посадке на Марс, второй помог исследователям совершить ряд открытий, включая обнаружение значительных объемов воды в системе каньонов планеты, долинах Маринер.

«Венера-Д»

Одна из целей проекта — исследовать наличие жизни на планете. В октябре 2018 в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что совместный запуск российско-американской миссии к Венере запланирован на 2026 год.

В 2020-м Рогозин рассказал о планах отправить на Венеру собственную экспедицию, наряду с совместным пуском. Тогда сообщалось, что проект «Венера-Д» должен быть осуществлен в 2027–2029 годах.

В июне 2021-го в НАСА заявили, что готовы обсуждать с Россией дальнейшие планы изучения Венеры.

«Луна-25»

Это первая миссия к Луне в истории современной России. В первоначальном варианте она была призвана исследовать верхний слой поверхности Луны в районе Южного полюса, чтобы оценить долю воды в лунном веществе, а также исследовать экзосферу планеты и отработать технологии посадки с помощью съемки поверхности c низкой орбиты.

13 апреля Европейское космическое агентство прекратило участие в российских лунных миссиях.

Съемку лунной поверхности ЕКА планировало осуществить совместно с российскими специалистами при помощи телекамеры Pilot-D. Сейчас, согласно сообщению организации, контракт по транспортировке камеры передан другому поставщику.