Опрос: почти половина компаний в России снижает или приостанавливает набор новых сотрудников

45% российских компаний внепланово снижают или останавливают наем работников до конца этого года. Численность персонала уже снизилась с начала кризиса в 23% компаний, поделился Forbes результатами опроса сервиса по поиску работы HeadHunter.

Больше всего компаний, принявших решение о снижении или приостановке набора, в Москве (71%), Петербурге (51%) и Приволжском федеральном округе (47%). Увеличивает наем лишь 4% работодателей, у 40% планы не менялись.

Почти в каждой десятой компании считают, что до конца 2022 года штат точно сократится, в каждой пятой компании — что скорее сократится, чем увеличится. Больше всего сокращений ждут в Москве (40%) и Петербурге (32%). В компаниях, где уже сократился или только сократится штат, считают, что прежде всего увольнять будут работников бэк-офиса (26%), отделов продаж и сопровождения клиентов (22%), HR-отделов (21%), линейного персонала в логистике, транспорте и доставке (21%).

В тех компаниях, где сотрудников с начала кризиса стало (14%) или станет (35%) больше, полагают, что в первую очередь будут набирать работников производственного линейного персонала (43%), сотрудников отделов продаж (34%), а также разработчиков и IT-специалистов (29%).

77% опрошенных компаний пока не изменяли размер зарплаты. Почти каждый пятый работодатель при этом планирует или ожидает увеличения зарплат, каждый десятый — снижения.

HeadHunter опросил 420 HR-директоров российских компаний из отраслей строительства и недвижимости, производства и сельского хозяйства, информационных технологий, телекоммуникаций и продаж.