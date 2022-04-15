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В России намерены разработать профессиональный стандарт для писателей

Денис Ламехов
Сегодня в 16:11

Министерство цифрового развития России создало межведомственную рабочую группу для создания профессионального стандарта профессии писателя. Об этом сообщает ТАСС.

Руководителем группы назначен ректор Литинститута имени Горького Алексей Варламов. Его заместителем станет замедиректора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Юрий Пуля.

Также среди вошедших в группу — первый секретарь общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» Светлана Василенко и председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

Писатель, драматург Денис Драгунский прокомментировал инициативу для Business FM:

«В Советском Союзе профстандарта для писателей не было. Писатели были, неплохие. Что имеется в виду? Что писатель должен писать в определенной программе, не в Windows, а в Linux? Или что писатель должен в день писать не меньше 2000 знаков? Чтобы человек считался писателем, он должен выпустить две книжки, а после этого рассматривался вопрос о его приеме в Союз писателей. Союз писателей был местом, где человек получал определенную социальную поддержку. То есть он мог получать [выплаты] по больничному листу, ездить в разные дома творчества, лечиться в ведомственной поликлинике. Сейчас этот стандарт невозможно соблюсти, потому что в Советском Союзе книжку могло издать только государственное издательство, а сейчас создать книжку ничего не стоит. Стандартов можно придумать миллион, главное, что будет иметь писатель, который отвечает этому стандарту, и чего будет лишен писатель, который этого стандарта не достиг. Может быть, речь идет о пенсионном стандарте для писателя, для этого не нужно Минцифры, Пенсионный фонд с этим справится, посмотрите по отчислениям от продаж. К сожалению, мы становимся жертвой какой‑то медийной дури, потому что это самое Минцифры должно было дать пресс-релиз, в котором рассказало бы об этом стандарте. Объясните сначала, в чем дело, потом мы будем комментировать».

Также на сайте радиостанции опубликован комментарий писателя, председателя общественного совета при ФСИН Евгения Гришковца:

«Абсолютное ноу-хау какое‑то. Какой стандарт? Не использовать какие‑то буквы, не говорить слово Instagram*? Я даже не могу это комментировать, это какое‑то безумие. Непонятно, какая может быть здесь стандартизация?»

* Instagram запрещен на территории Российской Федерации.

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