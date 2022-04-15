Прокуратура потребовала для Максима Резника 1 год колонии-поселения

В Петербурге прокуратура потребовала приговорить депутата городского Заксобрания Максима Резника к одному году колонии поселения по делу о покупке марихуаны. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам прокурора, у Резника нет обстоятельств, смягчающих наказание, а обвинение подтверждается показаниями свидетелей Игоря Мальцева и Андрея Невзорова.

Резник вину не признал и назвал процесс сфабрикованным.

Максима Резника обвиняют в покупке 18,2 грамма марихуаны. Экс-депутата задержали в июне 2021 года, на следующий день после объявления выборов в Заксобрание Петербурга. Из‑за ареста оппозиционер отказался участвовать в выборах.

По данным «Фонтанки», Мальцев и Невзоров, проходящие понятыми по делу, — бывшие полицейские, которые самостоятельно приехали к месту проведения обыска, ведя при этом видеосъемку.