РБК: «Таксовичкоф» начал переговоры о покупке части активов «Ситимобила»

Зарегистрированная в Петербурге компания «Транс-Миссия», владеющая сервисами грузоперевозок «Грузовичкоф» и такси «Таксовичкоф», начала переговоры о приобретении части активов агрегатора такси «Ситимобил». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в отрасли.

Один из собеседников издания утверждает, что на данный момент обсуждается покупка ИТ-продукта, инфраструктуры и бренда. Второй источник сообщает, что предметом переговоров также является переход части сотрудников «Ситимобила».

РБК отмечает, что выручка «Транс-Миссии» в 2020 году составила 386 млн руб. На конец третьего квартала 2021-го компания присутствовала в 47 городах и четырех странах. Помимо России это Казахстан, Таджикистан и Беларусь.

11 марта «Ситимобил», входящий в группу VK, объявил о прекращении работы в России. Соответствующее решение приняли акционеры компании. 31 марта была озвучена дата — 15 апреля. Отмечалось, что на работе каршеринга «Ситидрайв» это не скажется: сервис продолжит работу в прежнем режиме.