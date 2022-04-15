«Яндекс.Маркет» будет хранить и доставлять товары продавцов с других маркетплейсов

«Яндекс.Маркет» начнет хранить и доставлять товары с других маркетплейсов. Об этом сообщает ТАСС.

«„Яндекс.Маркет“ запустит новую для рынка маркетплейсов услугу — хранение, обработку и доставку товаров со своего склада по сервисной модели fulfillment-as-a-service», — сказано в заявлении компании.

В «Яндексе» рассказали, что это поможет магазинам сэкономить на логистике, не переплачивая за хранение одного и того же ассортимента на разных складах. В свою очередь, услуга поможет маркетплейсу повысить эффективность своих логистических мощностей.

По данным компании, в настоящее время отмечается высокий спрос на логистику для товаров, которые продаются онлайн. Исследование Data Insight показало, что в 2021 году более 65% российского рынка фулфилмента составляли заказы на маркетплейсах.