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Житель Кентукки отсудил у работодателя 450 тыс. долларов за празднование его дня рождения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:49

Бывшему работнику Gravity Diagnostics Кевину Берлингу присудили 450 тыс. долларов за то, что работодатель уволил его из‑за того, что тот не обрадовался вечеринке в честь его дня рождения. Об этом сообщают Link NKY и WLKY.

Адвокат Берлинга рассказала, что за несколько дней до дня рождения мужчина попросил не устраивать праздник в эту честь из‑за панических атак, но об этом забыли. 7 августа, в день рождения Берлинга, во время перерыва его коллеги устроили вечеринку, а у мужчины началась паническая атака, из‑за которой ему пришлось отсиживаться в машине и выполнять дыхательные упражнения.

На следующий день Берлинга пригласили на разговор по поводу вечеринки. Там его обвинили в неподобающем поведении и «краже радости других коллег». По словам защитницы Берлинга, это вызвало у работника очередную паническую атаку. Он просил офис-менеджеров остановиться и обнимал себя — эту технику преодоления паники он прорабатывал с терапевтом, но те восприняли это за агрессию. Берлинг ушел из конференц-зала сам.

Берлинга отправили на выходные, а потом уволили за «события предыдущей недели». В суде мужчина настаивал на том, что работодатель проигнорировал его просьбу и диагностированное тревожное расстройство, из‑за чего он потерял работу, получил эмоциональный стресс и ухудшение ментального состояния.

«По сути, аргумент [работодателя] был в том, что его уволили из‑за приступа паники. Они сделали предположение, что он опасен, основываясь на его инвалидности, а не на основании каких‑либо доказательств того, что он проявлял насилие», — сказала адвокат Берлинга.

Суд установил, что Gravity Diagnostics нарушила закон, защищающий работников с инвалидностью от «неблагоприятных условий труда». Компания должна заплатить Берлингу 300 тыс. долларов за эмоциональный стресс, 120 тыс. — за задолженность по зарплате и льготам, еще 30 тыс. — на выплату аванса.

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