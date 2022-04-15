Житель Кентукки отсудил у работодателя 450 тыс. долларов за празднование его дня рождения

Бывшему работнику Gravity Diagnostics Кевину Берлингу присудили 450 тыс. долларов за то, что работодатель уволил его из‑за того, что тот не обрадовался вечеринке в честь его дня рождения. Об этом сообщают Link NKY и WLKY.

Адвокат Берлинга рассказала, что за несколько дней до дня рождения мужчина попросил не устраивать праздник в эту честь из‑за панических атак, но об этом забыли. 7 августа, в день рождения Берлинга, во время перерыва его коллеги устроили вечеринку, а у мужчины началась паническая атака, из‑за которой ему пришлось отсиживаться в машине и выполнять дыхательные упражнения.

На следующий день Берлинга пригласили на разговор по поводу вечеринки. Там его обвинили в неподобающем поведении и «краже радости других коллег». По словам защитницы Берлинга, это вызвало у работника очередную паническую атаку. Он просил офис-менеджеров остановиться и обнимал себя — эту технику преодоления паники он прорабатывал с терапевтом, но те восприняли это за агрессию. Берлинг ушел из конференц-зала сам.

Берлинга отправили на выходные, а потом уволили за «события предыдущей недели». В суде мужчина настаивал на том, что работодатель проигнорировал его просьбу и диагностированное тревожное расстройство, из‑за чего он потерял работу, получил эмоциональный стресс и ухудшение ментального состояния.

«По сути, аргумент [работодателя] был в том, что его уволили из‑за приступа паники. Они сделали предположение, что он опасен, основываясь на его инвалидности, а не на основании каких‑либо доказательств того, что он проявлял насилие», — сказала адвокат Берлинга.

Суд установил, что Gravity Diagnostics нарушила закон, защищающий работников с инвалидностью от «неблагоприятных условий труда». Компания должна заплатить Берлингу 300 тыс. долларов за эмоциональный стресс, 120 тыс. — за задолженность по зарплате и льготам, еще 30 тыс. — на выплату аванса.