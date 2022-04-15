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Поклонская выступила против ударов «Искандерами» по Киеву, о которых написал вице-премьер Крыма

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:32

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская поспорила с вице-премьером Крыма Владимиром Константиновым, который написал, что жители полуострова «ждут» ударов «Искандерами» по Киеву. Обмен мнениями произошел в их телеграм-каналах.

Константинов заявил, что украинская армия своими «подлыми провокациями на наших границах» подтверждает то, что она давно готовила «планы о нападении на Донбасс и Крым».

«Мы, крымчане, ждем, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадет „Искандер“ или что‑то более серьезное. Пришло время нам действовать в отношении их „центров принятия решений“», — заключил он.

Поклонская, в свою очередь, посчитала «своим долгом сказать свое мнение» и не высказываться за всех крымчан. «Я не жду полета ракеты „Искандер“ или чего‑то посерьезнее вообще никуда — тем более в Киев», — написала она.

Вместо этого Поклонская ждет урегулирования «страшного конфликта», возвращения российских солдат и пленных, а также мирного населения «на свою землю», и восстановления разрушенной инфраструктуры и отношений.

13 апреля Минобороны России пригрозило ударами по «центрам принятия решений» в Киеве, если Украина продолжит «попытки диверсий и нанесения ударов» по российским границам. В тот день глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта пропуска, а позже объявил о введении желтого уровня террористической опасности.

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