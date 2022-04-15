В России выявили 11 432 новых случая коронавируса

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 766. Следом идут Петербург, Свердловская, Московская и Воронежская области.

За последние сутки в России выявили 11 432 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 84 превосходит вчерашний показатель .

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 053 359. За сутки умер 261 человек, за весь период — 373 027. Выздоровели 19 523 пациента, за все время — 17 340 639. Число госпитализаций за сутки составило 2867.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 503 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,2 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,2 млн), Франция (27,4 млн), Германия (23,2 млн) и Великобритания (21,7 млн).