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Глава СПЧ: хочется заблокировать YouTube, но тогда Россия потеряет площадку для трансляции

Семён Гудошников
Сегодня в 10:54

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал РИА «Новости» возможную блокировку YouTube. По его словам, хочется заблокировать видеохостинг, но тогда Россия потеряет площадку для распространения своей информации.

«Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», — сказал глава СПЧ.

«С одной стороны, YouTube, конечно, — инструмент по распространению фейков и ложной информации об операции на Украине. С другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информации. И это непростая история», — добавил он.

О возможной блокировке YouTube высказался и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он сказал, что руководство площадки делает все, чтобы у российских властей не осталось другого выбора, кроме мер технического характера.

Однако, по его мнению, блокировка — самая крайняя и нежелательная мера. «Ей предшествуют и другие, — тоже довольно неприятные, но не такие радикальные. Например, замедление трафика», — пояснил Хинштейн. Депутат подчеркнул, что сам он не участвует в принятии решения относительно YouTube.

Разговоры о блокировке YouTube усилились после начала российской «военной операции» на Украине. Российские власти требуют разблокировать 36 аккаунтов российских СМИ и блогеров (считая ограничение к ним актом цензуры) и заблокировать более 5 тыс. материалов (называя их фейками о действиях России на Украине или обвиняя в деструктивном влиянии).

После того, как видеохостинг ограничил доступ к каналу «Дума ТВ» сенатор Андрей Клишас заявил, что платформа идет к тому, чтобы стать в России вне закона. Официальная представительница МИДа Мария Захарова сказала, что YouTube «подписал себе приговор», и посоветовала побыстрее переносить контент на российские платформы.

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