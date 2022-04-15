Третьяковская галерея откроет выставку русского модерна с работами участников «Мира искусства»

В составе экспозиции — произведения живописи, скульптуры, рекламные плакаты и афиши выставок, поэтических и музыкальных вечеров, спектаклей и кабаре.

Музей представит работы графика Николая Андреева , членов «Мира искусства» Александра Головина , Александра Савинова , Николая Ульянова и Константина Богаевского, участника дягилевских парижских выставок Василия Денисова и других художников.

15 апреля Третьяковская галерея откроет выставку «Лики модерна», где представит искусство эпохи Серебряного века. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Третьяковская галерея сообщает: «Расцвет русского модерна пришелся на период между 1896 и 1914 годами. В это время, по словам Андрея Белого, происходит „пересоздание жизни“: художники с увлечением творят мир вымысла, грез, объединяя реальность с собственными фантазиями, пересматривают эстетические ценности Античности, Ренессанса, классицизма, национального фольклора, наполняя их новым, современным содержанием. Восприятие окружающего мира через исторические аллюзии прошлого пронизано восторгом и упоением перед природой, музыкой, поэзией, театром».

Выставка будет открыта до 14 августа 2022 года в Инженерном корпусе Третьяковки по адресу Лаврушинский переулок, 12.