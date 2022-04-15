Третьяковская галерея откроет выставку русского модерна с работами участников «Мира искусства»

15 апреля Третьяковская галерея откроет выставку «Лики модерна», где представит искусство эпохи Серебряного века. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Музей представит работы графика Николая Андреева, членов «Мира искусства» Александра Головина, Александра Савинова, Николая Ульянова и Константина Богаевского, участника дягилевских парижских выставок Василия Денисова и других художников.
В составе экспозиции — произведения живописи, скульптуры, рекламные плакаты и афиши выставок, поэтических и музыкальных вечеров, спектаклей и кабаре.
Третьяковская галерея сообщает: «Расцвет русского модерна пришелся на период между 1896 и 1914 годами. В это время, по словам Андрея Белого, происходит „пересоздание жизни“: художники с увлечением творят мир вымысла, грез, объединяя реальность с собственными фантазиями, пересматривают эстетические ценности Античности, Ренессанса, классицизма, национального фольклора, наполняя их новым, современным содержанием. Восприятие окружающего мира через исторические аллюзии прошлого пронизано восторгом и упоением перед природой, музыкой, поэзией, театром».
Выставка будет открыта до 14 августа 2022 года в Инженерном корпусе Третьяковки по адресу Лаврушинский переулок, 12.