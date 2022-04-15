перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 11 432 новых случая коронавируса 11:29
Сенатор Климов: российская «военная операция» на Украине скоро закончится 11:13
Третьяковская галерея откроет выставку русского модерна с работами участников «Мира искусства» 11:03
Глава СПЧ: хочется заблокировать YouTube, но тогда Россия потеряет площадку для трансляции 10:54
Marko Ahtisaari/Flickr
«Коммерсант»: Минфин доработал законопроект о криптовалютах 10:05
Приложение Альфа-банка удалили из App Store 9:45
В России составлено более 600 административных дел о дискредитации армии 9:06
Мошенница из сериала «Изобретая Анну» продает поддельные копии своих картин на выставке в Нью-Йорке 3:33
В Чикаго отменили концерт комика Нурлана Сабурова после инцидента с художницей Юлией Косивчук 2:41
Арестовали учредителя алтайской газеты «Листок». Его обвиняют в распространении фейков об армии 1:36
hrustall/Unsplash
В Воронежской области занятия в школах будут начинаться с поднятия флага России 0:45
Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю сменит название на Украину Вчера в 23:44
Ракетный крейсер «Москва» затонул в ходе буксировки Вчера в 23:19
Студенты захватили французские вузы в знак недовольства президентскими выборами Вчера в 22:20
Агентство Moody’s заявило, что выплаты России по евробондам в рублях могут считаться дефолтом Вчера в 22:14
Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере ИТ-инфраструктуры Вчера в 21:59
Пресс-материалы
«ГЭС-2» проведет ролевую игру живого действия, созданную подростками из российских школ Вчера в 21:30
В Москве арестовали сооснователя даркнет-маркетплейса Hydra Вчера в 21:27
CD Projekt RED прекращает сотрудничество с компаниями из России Вчера в 21:16
The New York Times: Евросоюз планирует поэтапный запрет на нефть из России Вчера в 20:59
Отключить рекламу

Третьяковская галерея откроет выставку русского модерна с работами участников «Мира искусства»

Денис Ламехов
Сегодня в 11:03

15 апреля Третьяковская галерея откроет выставку «Лики модерна», где представит искусство эпохи Серебряного века. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Музей представит работы графика Николая Андреева, членов «Мира искусства» Александра Головина, Александра Савинова, Николая Ульянова и Константина Богаевского, участника дягилевских парижских выставок Василия Денисова и других художников.

В составе экспозиции — произведения живописи, скульптуры, рекламные плакаты и афиши выставок, поэтических и музыкальных вечеров, спектаклей и кабаре.

1 из 4
2 из 4
4 из 4

Третьяковская галерея сообщает: «Расцвет русского модерна пришелся на период между 1896 и 1914 годами. В это время, по словам Андрея Белого, происходит „пересоздание жизни“: художники с увлечением творят мир вымысла, грез, объединяя реальность с собственными фантазиями, пересматривают эстетические ценности Античности, Ренессанса, классицизма, национального фольклора, наполняя их новым, современным содержанием. Восприятие окружающего мира через исторические аллюзии прошлого пронизано восторгом и упоением перед природой, музыкой, поэзией, театром».

Выставка будет открыта до 14 августа 2022 года в Инженерном корпусе Третьяковки по адресу Лаврушинский переулок, 12.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить