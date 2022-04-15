В Чикаго отменили концерт комика Нурлана Сабурова после инцидента с художницей Юлией Косивчук

В Чикаго отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова после обращения генконсула Украины к руководству театра, где планировалось выступление. Об этом cообщила в фейсбуке* писательница Наталья Киселева.

Обращение генконсула связано с инцидентом, который произошел на концерте Сабурова в Калифорнии. Во время выступления артиста на сцену попыталась подняться украинская художница Юлия Косивчук в рамках несанкционированного перформанса.

На активистке было надето длинное белое платья в красных пятнах, символизировавших кровь погибших в ходе военных действий на Украине женщин. Косивчук выкрикивала «Silence is crime» («Молчание — преступление»), призывая людей высказаться против «спецоперации».

Сабуров отреагировал на перформанс девушки шуткой. Он произнес: «Простите, это месячные?». Следом за этим зрительный зал разразился хохотом, а охрана силой вывела Косивчук из помещения.

По мнению Киселевой, «более мерзкой и блевотной реакции на перформанс об убийствах людей придумать сложно». Писательницу возмутило, что «ни один человек в зале не возмутился, не освистал» комика.

«До этого на концертах в США Сабуров говорил, что молчит, потому что ему страшно за семью. Мне страшно за самого Нурлана, как, интересно, чувствует себя человек настолько прогнивший и мертвый внутри», — написала Киселева.

Общественный деятель Даниэль Тонкопи заявил, что концерт Сабурова в Чикаго отменили «благодаря давлению украинской диаспоры, как минимум двух (!) Консулов Украины, Украинского Национального Конгресса, и огромного количества „благодарных“ зрителей».

«Важна скоординированная работа множества людей из Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сиэтла, Майами, Нью-Йорка, Чикаго и других городов Америки и не только. Активно помогали люди и Украины и Европы. Русские, казахи и белорусы тоже помогают! И все вместе мы создали прецедент», — рассказал Тонкопи.

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