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На Алтае арестовали учредителя газеты «Листок». Его обвиняют в распространении фейков об армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:36

Городской суд Горно-Алтайска заключил под стражу на два месяца учредителя еженедельника «Листок» Сергея Михайлова. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета по Республике Алтай.

Журналиста обвиняют по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Уголовный кодекс предполагает наказание за это преступление до 10 лет лишения свободы.

«В марте и апреле 2022 года Михайлов в сети интернет и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами РФ», — говорится в материалах дела.

По мнению следствия, действиями Михайлова руководили «мотивы политической ненависти или вражды». Журналиста задержали 13 апреля в подмосковных Люберцах и доставили в Горно-Алтайск. В ходе обыска в редакции «Листка» правоохранители изъяли документацию и технику.

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