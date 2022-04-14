Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю сменит название на Украину

Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия сменит название на Украину (Ucrania), правда лишь на одну неделю, предшествующую католической Пасхе. Об этом сообщило издание Antena 3.

Таким образом власти города решили выразить солидарность с народом Украины и привлечь внимание к происходящей на территории страны «военной спецоперации» России.

В дополнении к этому ряд главных и второстепенных улиц Фуэнтес-де-Андалусии также сменят названия. Они в течение Страстной недели будут носить имена украинских городов: Киева, Мариуполя, Харькова, Херсона, Одессы.

Город проявит солидарность не только с украинцами, но и с жителями других мест, которые пострадали от вооруженных конфликтов. Другие улицы Фуэнтес-де-Андалусии назовут в честь Эфиопии, Сирии, Йемена, Палестины и Афганистана.