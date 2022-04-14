перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю сменит название на Украину 23:44
Ракетный крейсер «Москва» затонул в ходе буксировки 23:19
Студенты захватили французские вузы в знак недовольства президентскими выборами 22:20
Агентство Moody’s заявило, что выплаты России по евробондам в рублях могут считаться дефолтом 22:14
Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере ИТ-инфраструктуры 21:59
Пресс-материалы
«ГЭС-2» проведет ролевую игру живого действия, созданную подростками из российских школ 21:30
В Москве арестовали сооснователя даркнет-маркетплейса Hydra 21:27
CD Projekt RED прекращает сотрудничество с компаниями из России 21:16
The New York Times: Евросоюз планирует поэтапный запрет на нефть из России 20:59
«Яблоко» подало иск к Сергею Собянину. Партия просит отменить запрет на проведение митингов в Москве 20:52
Срок для Соболь, Серебренников в Каннах и другие новости дня
20:48 дайджест
РКН потребовал удалить все подкасты «Холода» из сервиса SoundStream 20:41
Артем Савиновский стал новым гендиректором «Яндекса» в России 19:44
Вышел трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» 19:43
Глава Всемирного банка призвал освободить бедные страны от долгов 19:25
NME показал Бьорк в роли ведьмы в отрывке «Варяга» Роберта Эггерса 19:21
Законопроект о регулировании алгоритмов соцсетей в России доработают до конца апреля 19:06
Врачей Марадоны будут судить по обвинению в убийстве по неосторожности 19:03
Sebbi Strauch/Unsplash
Reuters: Nestlé и PepsiCo столкнулись с давлением со стороны европейских сотрудников 18:07
Хакеры опубликовали в открытом доступе базу электронных писем Минкульта 17:59
Отключить рекламу

Студенты захватили французские вузы в знак недовольства президентскими выборами

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:20

Сотни студентов захватили Сорбонну, Институт политических исследований и Высшую нормальную школу в Париже в знак несогласия с ходом президентских выборов во Франции, во второй тур которых вышли Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Дело в том, что Ле Пен и Макрон не пользуются популярностью среди молодежи. Кроме того, многие молодые французы вообще скептически относятся к голосованию: согласно данным Ipsos-Sopra Steria, 42% граждан в возрасте от 18 до 24 лет не участвовали в первом туре выборов.

В первую очередь недовольны кандидатами на пост президента сторонники антифашизма. Они называют Ле Пен «расисткой и ксенофобом» и призывают Макрона уступить свое место в политике депутату Национального собрания Жану-Люку Меланшону.

Активисты блокировали доступ к кампусам университетов. Они не пропускают на территорию даже журналистов. По сообщениям СМИ, действия студентов привели к переносу занятий в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна в онлайн до конца недели.

Возле вузов дежурит полиция. Активисты вступали в противостояние с правоохранителями: студенты бросали стулья в полицейские машины. Чтобы остановить нападение, силовики применили слезоточивый газ.

По информации Le Figaro, захватившие кампусы студенты нанесли видимый ущерб классным комнатам вузов. Пострадало и само здание Сорбонны — оно является памятником архитектуры, напомнило издание.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить