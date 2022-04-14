Студенты захватили французские вузы в знак недовольства президентскими выборами

Сотни студентов захватили Сорбонну, Институт политических исследований и Высшую нормальную школу в Париже в знак несогласия с ходом президентских выборов во Франции, во второй тур которых вышли Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Дело в том, что Ле Пен и Макрон не пользуются популярностью среди молодежи. Кроме того, многие молодые французы вообще скептически относятся к голосованию: согласно данным Ipsos-Sopra Steria, 42% граждан в возрасте от 18 до 24 лет не участвовали в первом туре выборов.

В первую очередь недовольны кандидатами на пост президента сторонники антифашизма. Они называют Ле Пен «расисткой и ксенофобом» и призывают Макрона уступить свое место в политике депутату Национального собрания Жану-Люку Меланшону.

Активисты блокировали доступ к кампусам университетов. Они не пропускают на территорию даже журналистов. По сообщениям СМИ, действия студентов привели к переносу занятий в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна в онлайн до конца недели.

Возле вузов дежурит полиция. Активисты вступали в противостояние с правоохранителями: студенты бросали стулья в полицейские машины. Чтобы остановить нападение, силовики применили слезоточивый газ.

По информации Le Figaro, захватившие кампусы студенты нанесли видимый ущерб классным комнатам вузов. Пострадало и само здание Сорбонны — оно является памятником архитектуры, напомнило издание.