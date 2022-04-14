Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что выплаты России по евробондам в рублях могут считаться дефолтом. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Moody’s сообщили, что выпуск еврооблигаций не предусматривает возможность выплат в иных валютах, кроме доллара США. При определенных условиях это позволяют делать только те бонды, что выпущены после 2018 года.

Напротив, подчеркивает агентство, облигации, «выпущенные до 2018 года (включая выпуски „Россия-2022“ и „Россия-2042“, то есть со сроками погашения в 2022 и 2024 годах — Прим. ред.), либо не предусматривают подобного условия об изменении валюты выплат, либо разрешают выплаты лишь в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк)».

Так, Moody’s считает, что инвесторы не получили обещанных условиями эмиссии выплат по облигациям в установленный срок. С 4 апреля Соединенные Штаты запретили российским властям использовать замороженные валютные резервы для выплат по внешнему долгу.

6 апреля российский Минфин осуществил выплаты по выпускам «Россия-2022» и «Россия-2042» в рублях.