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Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере ИТ-инфраструктуры

Денис Ламехов
Сегодня в 21:59

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев возглавил комиссию ведомства по обеспечению суверенитета в сфере ИТ-инфраструктуры. Указ об этом появился на сайте правительства России.

Комиссия была создана сегодня, 14 февраля, Владимиром Путиным. В ее полномочия, среди прочего, включены:

— оценка уровня технологической независимости критической инфраструктуры от иностранных технологий;

— разработка предложений по импортозамещению в этой области;

— прогнозирование, выявление и оценка внутренних и внешних угроз в сфере развития ИТ;

— разработка правового регулирования в области обеспечения ИТ-суверенитета;

— подготовка предложений Совбезу на тему формирования госполитики в сфере поддержки российской продукции и использования ИТ в том числе для задач обороны страны и обеспечения правопорядка, включая предотвращение угроз нацбезопасности в области ИТ-суверенитета.

В состав комиссии вошли руководители Центробанка, МВД, Службы внешней разведки, Минобрнауки, Минобороны, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минцифры, Ростеха и других ведомств.

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