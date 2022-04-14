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В Москве арестовали сооснователя даркнет-маркетплейса Hydra

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:27

В Москве арестовали сооснователя онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra Дмитрия Павлова. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него было возбуждено дело по части 5 статьи 228.1 УК о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных средств или их аналогов в особо крупном размере.

По данным электронной картотеки, решение об аресте было вынесено 11 апреля и не вступило в законную силу.

5 апреля в Германии Центральное управление по борьбе с киберпреступностью и Федеральное ведомство уголовной полиции закрыли русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra.

Серверную структуру площадки взяли под контроль на территории ФРГ и конфисковали биткоинов на сумму примерно в 23 млн евро.

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