24 апреля московский Дом культуры «ГЭС-2» проведет ролевую игру живого действия, созданную подростками из российских школ. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Такая игра схожа с театральным представлением, но отличается тем, что игроки действуют не по заранее написанному сценарию, а согласно мотивации своего персонажа и личным желаниям. Она носит название «ДК-верс».

Сюжет был разработан в период зимнего лагеря в «ГЭС-2», который проходил в рамках программы взаимодействия Дома культуры со школами. Вместе с актерами-подростками участники игры окажутся в пространстве абстрактного ДК, где на открытии очередной выставки происходит неожиданное происшествие, меняющее привычный уклад жизни.

«ГЭС»-2 сообщает, что в рамках подготовки к мероприятию 35 подростков от 12 до 16 лет разделились на пять мастерских и вместе с кураторами придумали сюжет, название и персонажей, создали дизайн игры, костюмы и декорации, научились документировать происходящее на фото и видео, а также разработали контент-план для продвижения «ДК-верса».

Игра пройдет с 15.00 до 21.00. Мероприятие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке.