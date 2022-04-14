«Яблоко» подало иск к Сергею Собянину. Партия просит отменить запрет на проведение митингов в Москве

Глава столичного района Якиманка Андрей Морев, представляющий партию «Яблоко», подал иск к мэру Москвы Сергею Собянину. В нем он попросил отменить запрет на проведение митингов из‑за пандемии COVID-19. Об этом сообщил «Коммерсант».

Морев считает, что ограничение незаконно и нарушает право граждан на свободу собраний. По мнению оппозиционера, запрет сохраняется «только по одной причине — не дать гражданам высказывать свою позицию».

Политик напоминает, что в марте в Лужниках прошел концерт по случаю годовщины присоединения Крыма к России — на нем присутствовали более 200 тыс. человек. Мэрия отменила практически все коронавирусные ограничения в городе, в том числе на проведение массовых мероприятий, пояснил Морев.

В иске Морев отметил, что Конституционный суд допускает запрет на проведение митингов «в конституционно значимых целях», но закон о защите населения от ЧМ предполагает, что при этом не будут ограничиваться права и свободы граждан.

«Яблоко» подавало сразу несколько заявок на проведение публичных акций в столице за последние месяцы. 12 марта партия хотела организовать шествие «За мир!», но мэрия отказалась согласовать его, вновь сославшись на антиковидные ограничения.