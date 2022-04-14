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Срок для Соболь, Серебренников в Каннах и другие новости дня
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Срок для Соболь, Серебренников в Каннах и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:48

Суд в Москве заменил ограничение свободы на полгода колонии для Любови Соболь. Она осуждена по так называемому санитарному делу.

Роскомнадзор составил два протокола на Google. В ведомстве пояснили, что YouTube (принадлежит американской корпорации) не удаляет запрещенный контент с призывами к насильственным действиям в отношении российских военных, а также ролики с дискредитацией ВС России.

В Молдавии официально запретили георгиевскую ленточку, а также символы V и Z. Теперь за их демонстрацию будет грозить штраф.

ФНС перестала читать письма, отправленные с доменов США и Евросоюза. В ведомстве порекомендовали проверять адрес своей электронной почты и отправлять письма с доменов .ru и .su.

Еврокомиссия пришла к выводу, что оплату поставок российского газа в рублях можно считать нарушением санкций. Вместе с тем ведомство предупредило страны ЕС, что это еще и нарушение контрактов на поставки, которые не предусматривают смену валюты платежа.

Большая часть стран Запада и Китай заморозили научное сотрудничество с Россией, сообщил президент РАН Александр Сергеев. При этом позитивным примером он назвал развитие отношений с Индией.

Владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial и Helvetica американская компания Monotype заблокировала доступ к ним россиянам. Опрошенные «Ведомостями» аналитики расходятся во мнениях на тему дальнейшего развития ситуации для российских пользователей.

Илон Маск обратился к совету директоров Twitter с предложением, согласно которому он купит компанию за 40 млрд долларов. По его словам, у соцсети есть «экстраординарный потенциал» и он — именно тот человек, который сможет его правильно раскрыть.

Биографическую драму Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» покажут в основном конкурсе 75-го Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает историю супруги композитора Антонины Милюковой.

«Ла-Ла Ленд» выйдет в повторный прокат в России. Оскароносную картину Дэмиена Шазелла можно будет посмотреть с 21 апреля в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Disney окончательно закрыл мультипликационную студию Blue Sky Studios. На прощание аниматоры выпустили ролик, в котором белка Скрат из «Ледникового периода» все-таки съела желудь, за которым охотилась 20 лет.

Журнал NME показал Бьорк в роли ведьмы в отрывке из фильма Роберта Эггерса «Варяг», чей релиз намечен на 22 апреля. В видео она заговаривает нордического принца Амлета, роль которого в картине исполнил Александер Скарсгорд.

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