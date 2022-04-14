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The New York Times: Евросоюз планирует поэтапный запрет на нефть из России

Денис Ламехов
Сегодня в 20:59

Европейский союз планирует вводить поэтапный запрет на российскую нефть, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников в структурах ЕС.

Согласно данным газеты, причина тому — потенциально возможные крупные потери для Германии: решение о немедленном эмбарго может вызвать политические последствия и поднять цены на энергоносители. Поэтапный ввод даст ФРГ время на поиск новых поставщиков, пишет NYT.

Подобный подход был использован Евросоюзом при введении запрета на уголь из России. На переход было выделено четыре месяца.

Обсуждения эмбарго на нефть начнутся не раньше 24 апреля, после второго тура выборов во Франции, чтобы «не усилить позицию кандидата-популиста Марин Ле Пен и не повредить шансам на переизбрание Эмманюэля Макрона», сообщает газета.

7 апреля Европарламент призвал немедленно запретить импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России.

11 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД европейских стран не приняли окончательных решений по запрету на поставки нефти и газа из России.

Вчера, 13 апреля, стало известно, что 57% граждан Германии высказались против эмбарго на российские газ и нефть.

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