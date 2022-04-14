РКН потребовал удалить все подкасты «Холода» из сервиса SoundStream

Роскомнадзор потребовал от сервиса SoundStream ограничить доступ ко всем подкастам издания «Холод». Об этом сообщает в телеграм-канал Podcasts.ru

«Владелец информационного ресурса обязан в течение суток удалить распространяемую с нарушением закона информацию», — сказано в запросе ведомства.

По данным РКН, в своих подкастах издание озвучивает «недостоверную информацию о специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, а также информацию об атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и в рядах ВС РФ».

На момент написания заметки SoundStream уже удалил подкасты издания с платформы.

9 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт «Холода» на основании закона о дискредитации российской армии. Издание получило письмо от ведомства за три часа до блокировки.