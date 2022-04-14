Артем Савиновский стал новым гендиректором «Яндекса» в России

Генеральным директором «Яндекса» стал глава медиасервисов компании Артем Савиновский. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он вступит в должность уже 15 апреля. Кроме того, Савиновский продолжит руководить направлением медиасервисов в «Яндексе», за которое отвечал с 2016 года.

Издание отмечает, что изначально гендиректором должен был стать Тигран Худавердян, который ранее работал управляющим директором группы «Яндекс». Однако 15 марта он ушел с поста из‑за введенных Евросоюзом санкций против него.

2 апреля генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина покинула свою должность. Причины, по которым она решила уйти, не уточняются. По данным The Bell, на внутреннем форуме «Яндекса» Бунина написала, что с начала марта она работает в израильском офисе компании и не собирается возвращаться в Россию.