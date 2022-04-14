NME показал Бьорк в роли ведьмы в отрывке «Варяга» Роберта Эггерса

Британский журнал NME опубликовал эксклюзивный отрывок из фильма «Варяг» Роберта Эггерса («Ведьма», «Маяк»). В нем исландская певица Бьорк предстает в роли ведьмы, заклинающей нордического принца Амлета, героя Александера Скарсгорда, исполняющего в картине главную роль. Ролик появился на сайте издания.

Согласно сюжету, Амлет жаждет мести за смерть своего отца и желает вернуть королевство, принадлежащее ему по праву. Премьера «Варяга» назначена на 22 апреля. Кроме Скарсгорда и Бьорк в «Варяге» сыграли Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Уиллем Дефо и Итан Хоук.

Съемки «Варяга» завершились в декабре 2020 года, но летом 2021-го финал картины пришлось переснимать, как предполагается, из‑за неоднозначных отзывов после тестового показа. Сценарий картины Эггерс написал вместе с исландским поэтом и писателем Сьоном Сигюрдссоном.

Первый трейлер «Варяга» появился в декабре 2021 года. «Афиша Daily» добавила сагу о викингах в двадцатку самых ожидаемых авторских фильмов.