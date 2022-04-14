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Хакеры опубликовали в открытом доступе базу электронных писем Минкульта

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:59

Хакеры, связанные с группировкой Anonymous, выложили в сети базу электронных писем российских государственных органов. Она появилась на сайте Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets). Об этом cообщил Cybernews.

Общий объем опубликованных данных составил более 700 Гб. Архив содержит 230 тыс. писем Министерства культуры, еще 230 тыс. писем администрации Благовещенска и 130 тыс. писем аппарата губернатора Тверской области.

Источник «Коммерсанта» на рынке кибербезопасности подтвердил, что в открытом доступе оказались действительно сообщения российских ведомств. В них содержится информация о заработных платах, увольнениях, а также сведения о дефектах объектов культурного наследия и внутренняя переписка сотрудников ФГБУ «Росгосэкспертиза».

Минкульт заявил о хакерской атаке на электронную почту «Росгосэкспертизы». Специалисты уже начали работать над усилением защиты данных и устранением последствий взлома. По мнению собеседника «Коммерсанта», именно уязвимость почтового сервера стала причиной слива.

Сообщество Anonymous объявило кибервойну России после начала «военной спецоперации» на территории Украины. Хакеры постоянно подвергают атакам сайты госорганов и госкомпаний. 26 марта атаке подверглась «Росавиация», а 4 апреля на DDOSecrets опубликовали 900 тыс. писем сотрудников ВГТРК.

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