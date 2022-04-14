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Законопроект о регулировании алгоритмов соцсетей в России доработают до конца апреля

Денис Ламехов
Сегодня в 19:06

Законопроект о регулировании алгоритмов соцсетей в России представят экспертному совету «Единой России» до конца апреля, а затем внесут в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда думского комитета по информполитике Антона Горелкина.

Он рассказал, что действие закона, если он будет принят, будет распространяться только на соцсети и видеоплатформы. Аудиовизуальные сервисы, о которых шла речь раньше, были исключены. В 2020 году РКН представил первую версию реестра таких ресурсов, затем добавил в него еще несколько платформ, включая Netflix.

Заблокированные в России сервисы пока не подпадают под действие документа: «Сейчас это история для цивилизованных участников».

Ранее Горелкин заявлял, что рекомендательные системы социальных сетей лишают пользователей возможности контролировать потребляемую информацию. Так, согласно его заявлению, владельцы платформ получают мощный инструмент для манипуляций.

Документ призван «обеспечить прозрачность алгоритмов для государства, для общества, для конкретных пользователей», сообщал Горелкин. Среди обязанностей для сервисов в нем предусмотрено информирование пользователей об обработке их данных рекомендательной системой, а также возможность отказаться от обработки.

Здесь же — размещение правил использования систем рекомендаций и обязательные пометки в рекламных сообщениях. Проект закона наделяет дополнительными полномочиями РКН. Ведомство сможет запрашивать и требовать проверку данных о вмешательстве в работу рекомендательных систем и проверять соблюдение правил их использования.

Впервые о разработке законопроекта стало известно в октябре 2021 года.

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