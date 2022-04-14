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Reuters: Nestlé и PepsiCo столкнулись с давлением со стороны европейских сотрудников

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:07

Компании Nestlé, Mondelez (производитель Oreo) и PepsiCo столкнулись с давлением со стороны европейских сотрудников из‑за решения сохранить часть бизнеса в России. Об этом сообщает Reuters.

По данным внутренний записки, из Nestlé уволилось неопределенное количество украинских сотрудников, которые подвергли бывших коллег травле в социальных сетях за решение остаться работать в компании.

Кроме того, около 130 сотрудников Mondelez в Балтийском регионе направили петицию генеральному директору Дирку Ван де Путу с требованием прекратить бизнес в России. Один из украинских работников также выразил разочарование тем, что компания все еще рекламирует печенье Oreo «Бэтмен» в России, предлагая выиграть до 500 тыс. рублей.

В марте три крупнейших производителя продуктов питания в мире по рыночной капитализации Nestlé, PepsiCo и Mondelez заявили о прекращении рекламной деятельности и продажи продукции в России. Однако ограничения не коснулись товаров первой необходимости. Компании до сих пор не раскрыли, какие бренды по-прежнему продаются в России и что они считают товарами первой необходимости.

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