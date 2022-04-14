В России ограничили распространение информации о нефтяной отрасли

Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК), филиал Российского энергетического агентства (РЭА), ограничило распространение информации о работе нефтяной отрасли России, чтобы ею не манипулировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РЭА.

В агентстве заявляют, что «принимают во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики» и таким образом хотят предотвратить использование этой информации «в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников».

«Отраслевые статистические данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ ТЭК», — сказали там.

Временное ограничение касается данных по добыче нефтяного сырья в России по МСФО, информации о работе нефтяной промышленности, а также по отгрузке топочного мазута с российских НПЗ и ГПЗ на внутренний рынок и на экспорт.

Ранее ЦДУ ТЭК разослало своим подписчикам уведомление, что с 8 апреля этой информации они не получат. О прекращении рассылки сообщили российским СМИ и иностранным подписчикам, но частные подписчики из России продолжат ежемесячно (2-го числа) получать бюллетень о работе нефтяной промышленности.