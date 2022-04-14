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«Ла-Ла Ленд» выйдет в повторный прокат в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:20

В российский прокат повторно выйдет оскароносный фильм Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Об этом сообщает «Кинопоиск».

Прокатом займется компания «Белые ночи» совместно с «Каро.Арт». Увидеть картину на большом экране можно будет с 21 апреля в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Премьера «Ла-Ла Ленда» состоялась 12 января 2017 года. Фильм рассказывает о двух влюбленных: джазовом пианисте Себастьяне (Райан Гослинг) и начинающей актрисе Мии (Эмма Стоун).

Картина получила положительные отзывы критиков, которые похвалили сценарий и режиссуру Шазелла, актерскую игру Гослинга и Стоун, запоминающийся саундтрек Джастина Гурвица и музыкальные номера.

В 2017 году фильм победил во всех представленных семи номинациях «Золотого глобуса», установив рекорд за всю историю премии. Кинолента также одержала победу в шести номинациях «Оскара».

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