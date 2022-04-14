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Disney закрыл Blue Sky Studios. В честь этого белка из «Ледникового периода» все-таки съела желудь

Виктория Шанина
Сегодня в 17:02

Медиаконгломерат The Walt Disney Company окончательно закрыл мультипликационную студию Blue Sky Studios, которая выпускала франшизы «Ледниковый период» и «Рио». Об этом сообщает Screen Rant.

На прощание студия опубликовала ролик, в котором Скрат из «Ледникового периода» все-таки съел желудь. Белка охотилась за ним 20 лет — с момента выхода первой части мультфильма в 2002 году.

О том, что Disney принял решение о закрытии Blue Sky Studios, стало известно в феврале 2021 года. Компанию к этому решению подтолкнула пандемия коронавируса, которая нанесла урон не только кинобизнесу, но также тематическим паркам Диснейленд и круизным лайнерам корпорации.

Blue Sky Studios была основана в 1987 году и в первые десять лет своего существования занималась визуальными эффектами для рекламы и телепередач. В 1998 году студия выпустила короткометражный фильм «Банни», получила за него «Оскар» и переключилась на создание кино.

Среди выпущенных мультипликаторами студии полнометражных фильмов — пять частей «Ледникового периода», «Хортон», «Фердинанд», «Снупи и мелочь пузатая в кино», «Эпик», «Рио» и «Рио-2».

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