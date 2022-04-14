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Правительство выделит 19,5 млрд рублей на возврат денег за рейсы, которые отменили из‑за санкций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:02

Правительство выделит авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат денег пассажирам рейсов, которые отменили из‑за санкций. Средства выделят из резервного фонда кабмина, передает «Интерфакс» слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Эти субсидии «сберегут перевозчикам собственные оборотные средства», которые будут направлены на «обеспечение безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов», сказал он.

Также 1,5 млрд рублей выделят для аэропортов на юге и в центральной части России, чтобы частично компенсировать операционные расходы из‑за временного ограничения на полеты. «Сейчас крайне важно поддержать инфраструктуру аэропортов и, конечно, сохранить там квалифицированный персонал», — добавил Мишустин.

12 марта Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортах из‑за боевых действий на территории Украины.

США, Евросоюз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, а лизингодателей обязали разорвать контракты с перевозчиками из России и добиться возврата лизинговых самолетов.

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