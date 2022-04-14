Правительство выделит 19,5 млрд рублей на возврат денег за рейсы, которые отменили из‑за санкций

Правительство выделит авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат денег пассажирам рейсов, которые отменили из‑за санкций. Средства выделят из резервного фонда кабмина, передает «Интерфакс» слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Эти субсидии «сберегут перевозчикам собственные оборотные средства», которые будут направлены на «обеспечение безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов», сказал он.

Также 1,5 млрд рублей выделят для аэропортов на юге и в центральной части России, чтобы частично компенсировать операционные расходы из‑за временного ограничения на полеты. «Сейчас крайне важно поддержать инфраструктуру аэропортов и, конечно, сохранить там квалифицированный персонал», — добавил Мишустин.

12 марта Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортах из‑за боевых действий на территории Украины.

США, Евросоюз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, а лизингодателей обязали разорвать контракты с перевозчиками из России и добиться возврата лизинговых самолетов.