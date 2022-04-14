Ozon запустил собственный сервис бронирования отелей

Российская компания Ozon открыла доступ к своему сервису бронирования отелей Ozon Travel для всех пользователей — ранее он был доступен только для юридических лиц. Об этом сообщает издание vc.ru со ссылкой на заявление компании.

Сейчас платформа работает по принципу агрегатора и собирает предложения со сторонних сайтов. Ozon сообщил, что в будущем расширит функционал и добавит в сервис личные кабинеты для отелей — так они смогут подключиться к платформе напрямую.

«В первые дни тестирования сервиса на ограниченной выборке пользователей уже совершалось порядка 100 бронирований ежедневно», — сообщили в компании. Ранее Ozon Travel позволял приобрести только авиа- и железнодорожные билеты.

Cейчас, согласно информации сервиса, в его базе представлены около 70 тыс. предложений в России и странах, доступных для посещения.

В начале марта платформа для бронирования отелей Booking.com приостановила работу в России. Такое же решение принял сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb.