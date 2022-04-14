В Минпромторге увидели снижение цен в продуктовом и непродуктовом ретейле

Минпромторг фиксирует снижение цен в продуктовом и непродуктовом ретейле. Самый сильный рост наблюдался среди бытовой техники, предметов гигиены и химии.

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, которые передает ТАСС, это происходит за счет стабилизации курса рубля и успешных поисков новых способов импорта товаров.

«Наши компании не снижают импортные поставки, поэтому позволяют себе сегодня давать существенные скидки потребителям, потому что запасов сегодня сформировано на несколько месяцев», — сказал он.

«Если, например, брать металлургию, у нас высококачественная продукция, она пользовалась и будет пользоваться спросом как на Западе, так и на Востоке», — описал Евтухов то, как российские компании «достаточно быстро» находят новые рынки сбыта и меняют логистику. То же самое касается продукции потребительского рынка, в том числе сельского хозяйства.

Накануне председатель Совета федерации Валентина Матвиенко удивлялась, что в России, «которая выпускает столько металла», не производятся гвозди, и предложила привлечь к производству малый и средний бизнес, который «наклепает этих гвоздей».

По данным Центробанка от 13 апреля, продукты питания в России подорожали на 17,99%, плодоовощная продукция — на 34,83%. А непродовольственные товары выросли в цене на 20,34%, больше всего подорожали автомобили, бытовая техника и электроника.

