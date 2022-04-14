Сергей Бондарчук и Алексей Учитель показали свои проекты для конкурса Института развития интернета

Участники конкурса Института развития интернета на создание национального контента в сети представили свои проекты. На заключительном этапе отбора их оценивал продюсерский совет, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Отбор проходил в формате питчинга. Актер Артем Ткаченко презентовал второй сезон музыкальной драмы «Струны», продюсер Сергей Бондарчук представил сериал «Все ОК» о молодом человеке, которому приходится взять на себя заботу о сестрах, а Сергей Безруков и режиссер Алексей Учитель — сериал «Плевако» о легендарном юристе и судебном ораторе Федоре Плевако.

В питчингах приняли участие блогеры, журналисты, общественные деятели, представители IT-индустрии. Создать и презентовать свои проекты можно в пяти направлениях: «Аудиовизуальный контент», «Блогосфера», «СМИ», «Мультиформатные проекты» и «Игры/ПО».

Так, в рамках последнего направления Денис Проценко рассказал о проекте «Послевыписки.рф», разработанный для переболевших COVID-19 и испытывающих постковидный синдром.

Всего члены продюсерского совета рассмотрели 142 заявки из 18 регионов России. Результаты конкурса на создание национального контента в интернете будут опубликованы до 15 апреля.