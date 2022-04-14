Bloomberg: Нидерланды запретили компаниям оплачивать газ в рублях

Власти Нидерландов запретили компаниям энергетического сектора оплачивать российский газ в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Министерстве экономики, сельского хозяйства и инноваций страны.

Собеседник издания сообщает, что нидерландское правительство солидарно с Европейским союзом в том, что прием «Газпромом» платежей в рублях станет нарушением санкций.

Bloomberg утверждает, что, согласно данным на первое полугодие 2021-го, на Нидерланды пришлось 4% экспорта газа из России, идущего совокупно в ЕС и Турцию. На российский газ приходится 20% от всего импорта газа на нидерландскую территорию.

Стране будет сложно наполнить хранилища в преддверии следующей зимы без поставок из России, заявил источник в министерстве.

31 марта Владимир Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» в рублях. 11 апреля Венгрия выразила готовность к рублевой оплате.

Сегодня, 14 апреля, Европейская комиссия предупредила страны — участницы ЕС, что оплата поставок российского газа в рублях будет считаться нарушением санкций, заявил Bloomberg со ссылкой на источник.