ВСУ обстреляли поселок в Брянской области. Пострадали семь человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате обстрела пострадали семь человек, пишет ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы. В числе пострадавших – беременная женщина и ребенок.

По словам Богомаза, под обстрел попали два жилых дома. На месте работают МЧС и «соответствующие службы», людям оказывается необходимая медицинская помощь.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ, украинские военные также обстреляли пограничный пункт Новые Юрковичи. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района заявили, что зафиксировано было два прилета снарядов.