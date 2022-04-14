перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Bloomberg: Нидерланды запретили компаниям оплачивать газ в рублях 15:04
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области. Пострадали семь человек 14:52
Илон Маск предложил Twitter купить компанию за 40 млрд долларов 14:31
Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы на полгода колонии 14:10
Фильм Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля 13:30
Том Хэнкс подписал многолетний контракт с Apple TV+ 13:24
Jonny Gios/Unsplash
РКН составил два протокола на Google за неудаление запрещенной информации 13:22
«Бессмертный полк» пройдет в привычном формате. Шествие может состояться и на Украине 12:26
Meta* выпустит свои первые очки дополненной реальности в 2024 году 11:57
В России выявили 11 348 случаев коронавируса за сутки 11:47
20 пользователей «Яндекс.Еды» подали коллективный иск из‑за утечки данных 11:24
ФНС перестала читать письма, отправленные с доменов США и Евросоюза 10:36
Cancillería Ecuador/Wikimedia Commons
Еврокомиссия: оплата поставок газа в рублях будет нарушением санкций 10:08
Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал доступ к ним для россиян 9:57
В парке «Покровское-Стрешнево» начали реставрировать оранжерею 9:40
В России зарегистрировали первый в мире тест для выявления сразу двух участков генома COVID-19 9:33
Австралия ввела санкции против 14 российских компаний. В их числе РЖД, Ростелеком и «Газпром» 9:12
На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Весь экипаж эвакуирован 8:39
JoBlo Horror Trailers/YouTube
Вышел первый тизер-трейлер новой экранизации «Интервью с вампиром» 3:24
Актера Джозефа Гатта из «Игры престолов» арестовали за сексуальную переписку с несовершеннолетними 2:39
Отключить рекламу

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области. Пострадали семь человек

Виктория Шанина
Сегодня в 14:52

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате обстрела пострадали семь человек, пишет ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы. В числе пострадавших – беременная женщина и ребенок.

По словам Богомаза, под обстрел попали два жилых дома. На месте работают МЧС и «соответствующие службы», людям оказывается необходимая медицинская помощь.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ, украинские военные также обстреляли пограничный пункт Новые Юрковичи. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района заявили, что зафиксировано было два прилета снарядов.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Коммерсант
ФСБ
Люди
Александр Богомаз
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить